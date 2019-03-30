Xiaomi выпустила бета-версию MIUI 10 c темной темой для 28 моделей

Xiaomi недавно выпустила новую версию прошивки MIUI с темной темой для Mi 8 и через короткий промежуток времени темная тема стала доступна почти для 28 моделей смартфонов Xiaomi и Redmi.

Пока с ней можно ознакомится только скачав бета-версию глобальной прошивки MIUI 10 9.3.28. Установив обновление пользователь может активировать Dark Mode через режим настройки смартфона.

В бета-версии 9.3.28 также включено мартовское обновление безопасности Android и ряд изменений направленных на улучшение работы оболочки, а также исправление ошибок.

MIUI 10 9.3.28 пока недоступна для Redmi 5 Plus, Redmi Note 4 с Qualcomm процессором и Redmi Note 4 с MediaTek, Redmi Note 4X, Redmi 5 Plus и Xiaomi Mi 9.