Xiaomi выпустила беспроводную зарядку для смартфонов и кружки

На площадке коллективного финансирования Xiaomi появилась кружка с подогревом и беспроводной зарядкой.

Площадка, которая поддерживает тепло в кружке, является обычной беспроводной зарядкой. На ней можно заряжать и смартфон.

Мощность зарядного устройства 10 Вт. Чашка с подогревом выполнена из керамики, и внешне она ничем не отличается от обычных кружек.

При размещении кружки на зарядке температура жидкости в ней будет поддерживаться на отметке 55 градусов.

За кружку с подогревом и беспроводную зарядку просят 26 долларов, а это около 1700 рублей.