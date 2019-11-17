Xiaomi выпустила беспроводную зарядку для смартфонов и кружки

Xiaomi выпустила беспроводную зарядку для смартфонов и кружки17.11.2019 20:07
На площадке коллективного финансирования Xiaomi появилась кружка с подогревом и беспроводной зарядкой.
Площадка, которая поддерживает тепло в кружке, является обычной беспроводной зарядкой. На ней можно заряжать и смартфон.
Мощность зарядного устройства 10 Вт. Чашка с подогревом выполнена из керамики, и внешне она ничем не отличается от обычных кружек.
При размещении кружки на зарядке температура жидкости в ней будет поддерживаться на отметке 55 градусов.
За кружку с подогревом и беспроводную зарядку просят 26 долларов, а это около 1700 рублей.
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