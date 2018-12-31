Xiaomi выпустила автомобильный очиститель воздуха Smartmi Car Air Purifier за $50

Xiaomi представила новый автомобильный очиститель воздуха под названием Smartmi Car Air Purifier.

Это новое устройство, которое пополнило модельный ряд «моек воздуха», так как китайская компания выпускает аналогичные приборы для домашнего использования.

Прибор будет доступен только в белом классическом для устройств Xiaomi цвете. В целом очиститель воздуха получил японский бесщеточный электрический двигатель, который вращает двойную турбину.

Заявлено, что Smartmi Car Air Purifier за час очищает 70 м³ воздуха, причем за счет фильтра HEPA12т он задерживает до 99,68% частиц размером 0,3 микрометра. Подключается автомобильный очиститель к розетке 12 В. В продаже гаджет появится сегодня за $50.