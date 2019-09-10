Xiaomi в свои телевизоры добавит Netflix

Компания Xiaomi скоро запустить на своих телевизорах сервис Netflix, о чем стало известно из официального блока компании в Twitter.

В нем китайский производитель опубликовал ролик со звуковой заставкой компании Netflix.

Официальный запуск Netflix на Xiaomi Mi TV состоится 17 сентября в Индии. В этот же день состоится презентация новых телевизоров и других продуктов компании, предназначенных для индийского рынка.

Сейчас пользователям китайских телевизоров для просмотра Netflix приходится подключать другие телефонные приставки.

В компании отметили, что Netflix будет установлен не только в новых телевизорах, но также на продающихся моделях серии Mi TV.