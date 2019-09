Xiaomi в свои телевизоры добавит Netflix

Компания Xiaomi скоро запустить на своих телевизорах сервис Netflix, о чем стало известно из официального блока компании в Twitter.

В нем китайский производитель опубликовал ролик со звуковой заставкой компании Netflix.

Официальный запуск Netflix на Xiaomi Mi TV состоится 17 сентября в Индии. В этот же день состоится презентация новых телевизоров и других продуктов компании, предназначенных для индийского рынка.

Сейчас пользователям китайских телевизоров для просмотра Netflix приходится подключать другие телефонные приставки.

В компании отметили, что Netflix будет установлен не только в новых телевизорах, но также на продающихся моделях серии Mi TV.

«Kabhi kabhi lagta hai apun hi bhagwaan hai.» ????

Dropping the biggest hint of the season. Turn up the volume and listen to this. Tell us your guess with #MiTV in comments.

Unveiling on 17th September. #SmarterLiving 2020. pic.twitter.com/20TsRn0MOE

— Mi TV India for #MiFans (@MiTVIndia) September 9, 2019