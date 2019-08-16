Xiaomi в России начала продажи Xiaomi Mi A3 на Android One

С 16 августа в РФ стартовали продажи смартфон Xiaomi Mi A3 на «чистом» Android. Первые покупатели устройства в подарок получат беспроводные наушники.

Предлагается две версии, которые оснащены 4 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти устанавливается 64 или 128 ГБ. Младшую версию оценили в 16 990 рублей, а старшая уже стоит 18 990 рублей.

Напомним, Mi A3 является копией Xiaomi CC9e для китайского рынка. В смартфоне установлен экран с диагональю 6,08-дюйма, который выполнен по AMOLED-технологии и под дисплеем размещен сканер отпечатка пальца.

Тройная камера устройства получила датчики 48+8+2 Мп, фронтальная камера в аппарате на 32 Мп. Под «капотом» установлен процессор Snapdragon 665 и аккумулятор на 4030 мАч.