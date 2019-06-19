Xiaomi в рекламе в очередной раз нарушила авторские права

Xiaomi оказалась в центре скандала связанного с нарушением авторских прав. Дело в том, что китайская компания незаконно использовала изображения, созданные 3D-художником Питером Тарком.

В Испании для рекламы своих товаров Xiaomi решила объединить в одну три работы Питер Тарка, причем их даже особо не редактировали, изменив только оттенки цветов. Стоит отметить, что 3D-художник все эти элементы создавал по заказу компании LG.



В Xiaomi уже принесли извинения Питеру Тарке, и заявили, что уволили сотрудника, который был ответственный за использование изображений на сайте компании.

Как пишет The Verge, это случай не первый, когда компания попадается на нарушении авторских прав. Так, недавно Xiaomi использовала концепцию фотографии, позаимствованную из операционной системы macOS Mojave.