Xiaomi в первом квартале 2019 года увеличила продажи и доход

Китайская компания опубликовала данные по деятельности на мировом рынке смартфонов за первый квартал этого года.

Оказалось, что Xiaomi в первом квартале 2019 года увеличила не только продажи, но и доход, даже несмотря на падение спроса на смартфоны в Китае в целом.

В отчетный период производителю удалось реализовать 27,9 млн смартфонов. Доход составил 3,9 млрд долларов, а этот показатель вырос на 16,2%.

Кроме этого, в сравнении с прошлым годом средняя стоимость смартфонов компании выросла на 12% в мире и на 30% в Поднебесной.

Если говорить об общем доходе Xiaomi, то он за период январь-март этого года составил 43,8 млрд юаней (6,3 млрд долларов), а это на 27,2% больше.

Прибыль в данном случае достигла показателя в 303 млн долларов, что превышает прошлогодний результат на 22,4%.