Xiaomi в Индии в октябре установила рекорд продаж

Xiaomi в Индии очень хорошо укрепилась, ведь она на этом рынке является лидером, а распродажи позволяют еще больше укреплять позиции.

В прошлом месяце в Индии было несколько крупных распродаж, которые позволили китайскому производителю установить собственный новый рекорд.

В период с 28 сентября по 29 октября Xiaomi на индийском рынке смогла реализовать 12 млн устройств. Из них 8,5 млн пришлось на смартфоны, а среди них самым востребованным оказался Redmi Note 7.

Большим спросом пользовались телевизоры серии Mi TV, которых было продано 600 тыс. ед. Остальные 3 млн устройств относится к экосистеме Xiaomi.

В компании отметили, что их продажи выросли на 40%. Сейчас китайская компания на индийском рынке смартфонов занимает долю 26%, а второе место у Samsung с показателем 20%, тогда как третью строчку занимает Vivo с долей 17%.