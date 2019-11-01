Xiaomi в Индии в октябре установила рекорд продаж

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.77 EUR/RUB: 71.19 BTC/USD: 9203.72

1 декабря : пятница

ТОП новости

Интервью

Иссык Куль - отдых с пользой

Впечатляющее своей красотой озеро Иссык Куль расположено на юге Киргизии, близко к границе с Казахстаном. Озеро окружено величественными горными хребтами, взобравшись на которые Вам откроется поистине незабываемая панорама "Горячего озера" 

Компания OnePlus не будет выпускать дешевые смартфоны

Самая сильная позиция у компании в Индии, где она лидер среди дорогих смартфонов.

Новый глава HTC назвал главные причины неудачи компании

Руководитель HTC намерен переориентировать компанию, и теперь некогда крупнейший производитель смартфонов будет работать на богатые регионы, стараясь вернутся в премиальный сегмент.

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Xiaomi в Индии в октябре установила рекорд продаж

01.11.2019 14:39

Xiaomi в Индии очень хорошо укрепилась, ведь она на этом рынке является лидером, а распродажи  позволяют еще больше укреплять позиции.

В прошлом месяце в Индии было несколько крупных распродаж, которые позволили китайскому производителю установить собственный новый рекорд.

В период с 28 сентября по 29 октября Xiaomi на индийском рынке смогла реализовать 12 млн устройств. Из них 8,5 млн пришлось на смартфоны, а среди них самым востребованным оказался Redmi Note 7.

Большим спросом пользовались телевизоры серии Mi TV, которых было продано 600 тыс. ед. Остальные 3 млн устройств относится к экосистеме Xiaomi.

В компании отметили, что их продажи выросли на 40%. Сейчас китайская компания на индийском рынке смартфонов занимает долю 26%, а второе место у Samsung с показателем 20%, тогда как третью строчку занимает Vivo с долей 17%.

Появились первые фотографии телевизоров Xiaomi Mi TV 5

Просмотры:

Метки:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги