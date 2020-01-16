Xiaomi в Индии начнет продавать дорогие смартфоны

Xiaomi на индийском рынке смартфонов сейчас занимают большую долю, в том числе у нее в этой стране есть собственное производство.

Но она в Индии из-за специфики рынка продает недорогие смартфоны, а самым дорогим аппаратом в этой стране является Redmi K20 Pro.

Его стоимость 350 долларов, а после него следует Redmi Note 8 Pro оцененный в 210 долларов.

При этом в Индии в 2019 году выросла доля продаж дорогих смартфонов, и в китайской компании решили в Индии тоже начать продавать дорогие аппараты.

Предположительно, первым дорогим смартфоном Xiaomi станет Mi 10, премьера которого ожидается в ближайшее время.