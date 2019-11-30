Инсайдеры распространили новые подробности о будущем флагманском смартфоне от китайской компании.



Согласно данным информатора Мукул Шарма (Mukul Sharma), Xiaomi в феврале представит смартфон с самой быстрой зарядкой.

Если это так, что возможно китайский бренд опередит компанию Samsung с ее Galaxy S11. Самую быструю зарядку получит смартфон Xiaomi Mi 10, у которого будет поддержка 100 Вт зарядки.

Также аппарату приписывают процессор Snapdragon 865, а еще у него будет отличная камера.