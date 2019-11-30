Xiaomi в феврале представит смартфон с самой быстрой зарядкой30.11.2019 13:38
Инсайдеры распространили новые подробности о будущем флагманском смартфоне от китайской компании.
Согласно данным информатора Мукул Шарма (Mukul Sharma), Xiaomi в феврале представит смартфон с самой быстрой зарядкой.
Если это так, что возможно китайский бренд опередит компанию Samsung с ее Galaxy S11. Самую быструю зарядку получит смартфон Xiaomi Mi 10, у которого будет поддержка 100 Вт зарядки.
Также аппарату приписывают процессор Snapdragon 865, а еще у него будет отличная камера.
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