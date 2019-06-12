Xiaomi в Европе представила свои копии Redmi K20 и K20 Pro

Xiaomi представил новые смартфоны Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro, которые являются европейскими копиями Redmi K20 и K20 Pro, уже давно предлагаемые на рынке Китае.

Китайская компания для Европы решила не использовать имена Redmi K20 и K20 Pro, так как бренд Mi более престижный, чем Redmi.

Отличий Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro от Redmi K20 и K20 Pro нет, за исключением названия. Смартфоны оснащены процессорами Snapdragon и AMOLED-дисплеями со встроенными сканерами отпечатка пальца.

В Европе Mi 9T будет стоить 369 евро, что в пересчете 27 тыс. рублей, цену Mi 9T Pro компания пока не объявила.

В конце месяца Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro должны представить в России, но точная дата презентации пока не озвучена.