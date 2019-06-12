Xiaomi в Европе представила свои копии Redmi K20 и K20 Pro

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12 июля : среда

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Xiaomi в Европе представила свои копии Redmi K20 и K20 Pro

12.06.2019 19:04

Xiaomi представил новые смартфоны Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro, которые являются европейскими копиями Redmi K20 и K20 Pro, уже давно предлагаемые на рынке Китае.
Китайская компания для Европы решила не использовать имена Redmi K20 и K20 Pro, так как бренд Mi  более престижный, чем Redmi.

Отличий Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro от Redmi K20 и K20 Pro нет, за исключением названия. Смартфоны оснащены процессорами Snapdragon и AMOLED-дисплеями со встроенными сканерами отпечатка пальца.

В Европе Mi 9T будет стоить 369 евро, что в пересчете 27 тыс. рублей, цену Mi 9T Pro компания пока не объявила.

В конце месяца Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro должны представить в России, но точная дата презентации пока не озвучена.

В Китае представили новые смартфоны Redmi K20 и K20 Pro

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