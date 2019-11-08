Xiaomi в 2020 году выведет на рынок дешевые OLED-телевизоры

Представитель китайской компании уже анонсировал новые телевизоры с экранами OLED.

Первый такой телевизор будет представлен в первом квартале следующего года. Не остается сомнений, что решение от Xiaomi окажется значительно дешевле, чем модели от Sony, Samsung и LG.

В компании обещают OLED-телевизоры с хорошим соотношением стоимости, качества и возможностей. К сожалению пока о новинке, которая дебютирует первой, информации нет.

Еще в компании анонсировали некие многоэкранные телевизоры, но какими они будут пока не понятно. Стоит отметить, что в следующем году Xiaomi анонсировала реализацию многих «секретных разработок».