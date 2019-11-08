Xiaomi в 2020 году выведет на рынок дешевые OLED-телевизоры

Xiaomi в 2020 году выведет на рынок дешевые OLED-телевизоры08.11.2019 13:32
Представитель китайской компании уже анонсировал новые телевизоры с экранами OLED.
Первый такой телевизор будет представлен в первом квартале следующего года. Не остается сомнений, что решение от Xiaomi окажется значительно дешевле, чем модели от Sony, Samsung и LG.
В компании обещают OLED-телевизоры с хорошим соотношением стоимости, качества и возможностей. К сожалению пока о новинке, которая дебютирует первой, информации нет.
Еще в компании анонсировали некие многоэкранные телевизоры, но какими они будут пока не понятно. Стоит отметить, что в следующем году Xiaomi анонсировала реализацию многих «секретных разработок».
Xiaomi презентовала новое поколение телевизоров Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro
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