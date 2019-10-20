Xiaomi в 2020 году выпустит 10 новых моделей смартфонов с поддержкой 5G

На мероприятии World Internet Conference глава Xiaomi Лей Цзунь со сцены заявил, что в 2020 году компания выпустит десять моделей смартфонов с 5G.

Сейчас у китайской компании с поддержкой сетей пятого поколения есть Mi Mix 3 5G и Mi 9 Pro 5G.

По слухах, до конца года будет выпущен еще флагманский Redmi K30, в котором тоже будет установлен 5G модем.

Если заявление главы компании сбудется, то в следующем году в Китае будет представлено как минимум 12 моделей смартфонов Xiaomi и Redmi с 5G.