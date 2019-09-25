Xiaomi в 2019 году выпустит только 500 смартфонов Mi Mix Alpha

Представленный 24 сентября смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha оказался самым необычным смартфоном года. Этот аппарат получил дисплей, который оборачивает корпус.

Начинка в смартфоне, как и в обычном флагмане. То есть в нем установлен процессор Snapdragon 855+, 12 ГБ оперативной памяти и 512 постоянной.

Помимо необычного экрана в Mi Mix Alpha установлена камера с датчиком Samsung ISOCELL Bright HMX на 108 Мп.

Китайский смартфон будет выпущен в декабре ограниченным тиражом по цене 2800 долларов.

В целом Mi Mix Alpha позиционируется, как экспериментальный аппарат. Сегодня стало известно сколько будет выпущено Mi Mix Alpha, а также сколько потратили средств и времени на разработку устройства.

По данным авторитетного инсайдера Xiaomishka, в 2019 году компания выпустит 500 единиц Mi Mix Alpha.

Пока неизвестно будет ли выпущена еще партия смартфонов в 2020 году. Что касается разработки, то по словам главы китайской компании, над Mi Mix Alpha работали два года, и на проект в общей сложности было потрачено 70 млн долларов.