Xiaomi в 2019 году выпустит только 500 смартфонов Mi Mix Alpha

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25 октября : среда

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Xiaomi в 2019 году выпустит только 500 смартфонов Mi Mix Alpha

25.09.2019 20:58

Представленный 24 сентября смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha оказался самым необычным смартфоном года. Этот аппарат получил дисплей, который оборачивает корпус.
Начинка в смартфоне, как и в обычном флагмане. То есть в нем установлен процессор Snapdragon 855+, 12 ГБ оперативной памяти и 512 постоянной.

Помимо необычного экрана в Mi Mix Alpha установлена камера с датчиком Samsung ISOCELL Bright HMX на 108 Мп.

Китайский смартфон будет выпущен в декабре ограниченным тиражом по цене 2800 долларов.

В целом Mi Mix Alpha позиционируется, как экспериментальный аппарат. Сегодня стало известно сколько будет выпущено Mi Mix Alpha, а также сколько потратили средств и времени на разработку устройства.

По данным авторитетного инсайдера Xiaomishka, в 2019 году компания выпустит 500 единиц Mi Mix Alpha.

Пока неизвестно будет ли выпущена еще партия смартфонов в 2020 году. Что касается разработки, то по словам главы китайской компании, над Mi Mix Alpha работали два года, и на проект в общей сложности было потрачено 70 млн долларов.

Xiaomi показала необычный и дорогой смартфон Mi Mix Alpha

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