Xiaomi уже готовит приемника популярному смартфону Redmi Note 7

Компания Xiaomi готовится к презентации нового смартфона линейки Redmi Note. По данным инсайдера, глава бренда Redmi Лу Вейбинг после презентации новых смартфонов от Honor сразу начнет опубликовывать различную информацию про новый аппарат популярной линейки.

Напомним, ближайшая презентация Honor состоится 23 июля. На ней покажут смартфоны Honor 9X.

Также ожидается, что производитель продемонстрирует публике новый 16-дюймовый ноутбук и линейку телевизоров под брендом Honor.

Что касается Redmi Note, то как пишет информатор в смартфоне будет установлена тройная камера, инфракрасный порт для управления домашней техникой и стереодинамики.

Когда именно выйдет новый Redmi Note неизвестно. Между тем Xiaomi сообщила, что с момента старта продаж было продано свыше 15 млн ед. смартфонов Redmi Note 7.