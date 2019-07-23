Xiaomi устроила грандиозную распродажу

Xiaomi устроила распродажу своих товаров в честь того, что компании вошла в ТОП-500 крупнейших мировых компаний Fortune Global.

Сейчас китайский производитель с большими скидками предлагает ноутбук Mi Notebook Pro 15 2019 модельного года, Xiaomi Mi Mix 3, Xiaomi Mi TV E65A и многое другое.

В общей сложности цены снижены на 40 наименований товара, включая продукты бренда Redmi.

Так, смартфон Xiaomi Mi Mix 3 подешевел до $377, телевизор Mi TV 4A с 43-дюймовым экраном теперь можно купить со скидкой в $30, а версия Xiaomi Mi TV E65A стала доступнее на $145.

Также цены были снижены на бытовую технику: стиральные машины, кондиционеры, роботы-пылесосы и очистители воды.