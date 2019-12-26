Xiaomi успешно начала покорять японский рынок

Xiaomi официально присутствует во многих странах мира, но на японский рынок компания должна была выйти в 2020 году.

При этом ей это удалось сделать на месяц раньше, а первые гаджеты от Xiaomi в Японии появились 9 декабря.

Xiaomi пришла покорять Японию со смартфоном Mi Note 10, аккумулятором Mi Power bank 3, рисоваркой MIJIA, чемоданом Mi Travel Suitcase и фитнес-трекером Mi Band 4.

Именно последний в Японии пользуется огромным спросом. По данным Amazon, браслет менее чем за месяц стал самым популярными в категории смарт-часов и фитнес-трекеров.

Xiaomi Mi Band 4 также на японском рынке возглавляет категории «самый популярный подарок» и «самый желанный гаджет».

Новое поколение Mi Band будет представлено ближе к середине 2020 года, и пока про это устройство информации нет.