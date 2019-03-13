Xiaomi уменьшит количество рекламы в оболочке MIUI

Компания Xiaomi практически на все свои смартфоны устанавливает фирменную оболочку MIUI.

Многие пользователи ее уже давно признали удобной и функциональной, но в ней есть реклама, которая очень сильно не нравится тем, кто пользуется смартфонами китайской компании.

Стоит отметить, что рекламы в оболочке достаточно много и она порой очень сильно отвлекает.

В компании Xiaomi уже отметили, что в будущих обновлениях MIUI рекламы станет меньше. Об этом стало известно из переписки пользователей с представителями Xiaomi в социальной сети Weibo.

В переписке было указано, что компания «реорганизует» рекламу в MIUI, но полностью от нее не откажется.

Стоит отметить, что реклама в MIUI приносит компании хорошую прибыль и полностью от нее она не сможет отказаться.