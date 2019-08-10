Xiaomi тестирует телевизоры с функцией видеозвонков

Xiaomi тестирует телевизоры с функцией видеозвонков10.08.2019 22:40
Xiaomi готовит телевизоры с функцией видеозвонков, но пока производитель тестирует новые модели Huawei уже представила свой первый телевизор с функцией видеозвонка и выдвижной камерой.
Про тестирование телевизора Xiaomi стало известно благодаря ролику, опубликованному топ-менеджером Ли Сяошуан.
На момент написания новости видео с совершением звонка с телевизора было уже удалено, но в Сети зарубежные ресурсы смогли найти скриншоты.
Сообщается, что телевизоры Xiaomi смогут подключаться друг другу.
Видеозвонки в Xiaomi можно будут совершать еще с помощью смартфона. Когда видеосвязь в телевизорах Xiaomi появится в коммерческих моделях неизвестно, предположительно устройства в продаже появятся до конца года.
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