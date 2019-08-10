Xiaomi тестирует телевизоры с функцией видеозвонков

Xiaomi готовит телевизоры с функцией видеозвонков, но пока производитель тестирует новые модели Huawei уже представила свой первый телевизор с функцией видеозвонка и выдвижной камерой.

Про тестирование телевизора Xiaomi стало известно благодаря ролику, опубликованному топ-менеджером Ли Сяошуан.

На момент написания новости видео с совершением звонка с телевизора было уже удалено, но в Сети зарубежные ресурсы смогли найти скриншоты.

Сообщается, что телевизоры Xiaomi смогут подключаться друг другу.

Видеозвонки в Xiaomi можно будут совершать еще с помощью смартфона. Когда видеосвязь в телевизорах Xiaomi появится в коммерческих моделях неизвестно, предположительно устройства в продаже появятся до конца года.