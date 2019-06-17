Xiaomi тестирует новые функции в MIUI Launcher

Участник форума XDA-Developers в сборке Alpha-версии MIUI Launcher 4.10.6.1025-06141703 обнаружил новые функции, которые скоро могут появится в бета-версии MIUI Launcher.

Нововведения можно активировать через меню, а среди них есть те, которые появились еще в Android 7.0 Nougat.

В настройках появилась возможность включения кнопки для вызова меню с полным списком приложений установленных на смартфоне.

Кнопка запуска списка размещается в нижнем баре, а для вызова списка программ на нее нужно нажать.

Вызвать список движением пальца вверх пока нельзя, но возможно в дальнейшем появится и такая возможность.

Также в ранней сборке появился аналог Shortcuts, а такая функция уже давно есть в чистом Android.

Функция Shortcuts при длительном нажатии на значок приложения позволяет запустить набор быстрых действий. Когда появятся новые функции в MIUI неизвестно