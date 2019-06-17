Xiaomi тестирует новые функции в MIUI Launcher

Xiaomi тестирует новые функции в MIUI Launcher17.06.2019 23:16
Участник форума XDA-Developers в сборке Alpha-версии MIUI Launcher 4.10.6.1025-06141703 обнаружил новые функции, которые скоро могут появится в бета-версии MIUI Launcher.
Нововведения можно активировать через меню, а среди них есть те, которые появились еще в Android 7.0 Nougat.
В настройках появилась возможность включения кнопки для вызова меню с полным списком приложений установленных на смартфоне.
Кнопка запуска списка размещается в нижнем баре, а для вызова списка программ на нее нужно нажать.
Вызвать список движением пальца вверх пока нельзя, но возможно в дальнейшем появится и такая возможность.
Также в ранней сборке появился аналог Shortcuts, а такая функция уже давно есть в чистом Android.
Функция Shortcuts при длительном нажатии на значок приложения позволяет запустить набор быстрых действий. Когда появятся новые функции в MIUI неизвестно
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