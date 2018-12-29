Xiaomi существенно снизила цену на смартфон Redmi Note 5

Этот смартфон подешевел почти на четверть и предлагается по цене 12 990 рублей, причем такая стоимость указана на официальном сайте компании.

При этом на старте продаж смартфон был доступен для покупки за 19 990 рублей, а позже его цена упала до 16 990.

За 12 990 рублей предлагается модель в версии с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.

Напомним, что Redmi Note 5 имеет 5,99-дюймовый экран, а работает он на процессоре Snapdragon 636.

Основная двойная камера аппарата имеет модули на 12 и 5 Мп, а для селфи предлагается 15-мегапиксельная камера.