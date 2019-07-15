Xiaomi стремительно завоёвывает рынок телевизоров в России и Индии

Китайская компания Xiaomi показывает отличные результаты по продажам своих телевизоров.

Как рассказали аналитики IDC, по итогам первого квартала бренду в Индии удалось занять 39% рынка телевизоров, что больше, чем общие показали LG, Sony и Samsung.

Доля последних на рынке составила 15, 14 и 12% соответственно. На индийский рынок Xiaomi поставила в общей сложности более двух миллионов телевизоров, но в данном случае объёмы указаны за 14 месяцев с момента выхода компании на рынок.

Между тем специалисты рассказали, что клиентов, которые обращаются в сервисные центры, очень мало.

Так, только 0,64% пользователей телевизоров компании с 32 диагональю экрана обращаются в сервис, тогда как в целом показатель по стране составляет 2,6%.

Что касается телевизоров Xiaomi в России, то по данным GFK их продажи и популярность стремительно растут, но пока отчетных данных по объёмам нет, так как Xiaomi вышла на рынок в прошлом месяце.