Xiaomi создала управляемую со смартфона кормушку для котов

Новая кормушка относится к системе умного дома и ею можно управлять со смартфона.

На площадке Xiaomi Youpin собирают средства на новую автоматическую кормушку для животных.

Это устройство получило пластиковый цилиндр, в который можно засыпать 2 кг сухого корма и весы с металлической чашей.

Все управление кормушкой происходит через мобильное приложение, в котором можно указать время кормления и вес порции.

При срабатывании кормушки кольцо вокруг дозатора будет светиться белым светом. В случае пустой миски кормушка владельцу отправит соответствующее уведомление.

Управлять кормушкой можно и вручную, а для этого над дозатором установлена специальная кнопка, которую может нажать только человек. На Xiaomi Youpin за кормушку просят в пересчете 1900 рублей.