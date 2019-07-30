Xiaomi создала игровой смартфон на платформе MediaTek Helio G90T

Xiaomi создала игровой смартфон на платформе MediaTek Helio G90T30.07.2019 21:37
Китайская компания уже анонсировала новинку на новом процессоре, однако что это будет за модель пока неизвестно.
Сегодня состоялась презентация нового процессоров Helio G90 и Helio G90T. Эти чипы, как заявили в компании, предназначены для игровых смартфонов.
При этом, как выяснилось, Xiaomi уже создала игровой смартфон на платформе MediaTek Helio G90T.
Тизер был распространен индийским подразделением бренда, а значит именно там и дебютирует новинка.
Можно лишь предположить, что это будет смартфон из линейки Redmi, а как будет на самом деле станет известно в конце августа, когда и планируется запустить модель в продажу.
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