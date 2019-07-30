Xiaomi создала игровой смартфон на платформе MediaTek Helio G90T

Китайская компания уже анонсировала новинку на новом процессоре, однако что это будет за модель пока неизвестно.



Сегодня состоялась презентация нового процессоров Helio G90 и Helio G90T. Эти чипы, как заявили в компании, предназначены для игровых смартфонов.

При этом, как выяснилось, Xiaomi уже создала игровой смартфон на платформе MediaTek Helio G90T.

Тизер был распространен индийским подразделением бренда, а значит именно там и дебютирует новинка.

Можно лишь предположить, что это будет смартфон из линейки Redmi, а как будет на самом деле станет известно в конце августа, когда и планируется запустить модель в продажу.