Xiaomi создала черно-белый карманный принтер за $42

Xiaomi еженедельно выпускает новые продукты, а очередным из них стал принтер Youdao Memobird G4.

Его презентовали на площадке Youpin, где он сейчас и доступен для предзаказа по цене $42 (2,7 тыс. рублей).

Компактный принтер получил размеры 86,8х79,3х39 мм, вес — 165 г.

Представленный продукт является термопринтером, поэтому его можно носить в карманах одежды или сумке.

Отправка с мобильного устройства на принтер Memobird G4 происходит через Bluetooth. Печатает аппарат с разрешением 306dpi.

Недостатком принтера можно назвать то, что он печатает только черно-белое изображение. Встроенного аккумулятора на 900 мАч хватит на печать 8 рулонов бумаги.