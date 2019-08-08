Xiaomi создала черно-белый карманный принтер за $42

Xiaomi создала черно-белый карманный принтер за $4208.08.2019 13:55
Xiaomi еженедельно выпускает новые продукты, а очередным из них стал принтер Youdao Memobird G4.
Его презентовали на площадке Youpin, где он сейчас и доступен для предзаказа по цене $42 (2,7 тыс. рублей).
Компактный принтер получил размеры 86,8х79,3х39 мм, вес — 165 г.
Представленный продукт является термопринтером, поэтому его можно носить в карманах одежды или сумке.
Отправка с мобильного устройства на принтер Memobird G4 происходит через Bluetooth. Печатает аппарат с разрешением 306dpi.
Недостатком принтера можно назвать то, что он печатает только черно-белое изображение. Встроенного аккумулятора на 900 мАч хватит на печать 8 рулонов бумаги.
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