Накануне 24 декабря китайская компания провела презентацию нового молодежного смартфона, который носит название Xiaomi Mi Play.

Вместе с презентацией компания побила и рекорд Гиннесса, причем об этом намерении производитель заявил за несколько дней до презентации.

Предыдущий подобный рекорд был уставлен компанией Vestel в феврале 2017 года, когда была собрана мозаика из 504 смартфонов.

При этом Xiaomi собрала ёлку из тысячи смартфонов Xiaomi Mi Play. В общей сложности понадобилось для мозаики 1 005 новых смартфонов и с их помощью производитель смартфонов установил новый рекорд Гиннесса.