Xiaomi собирает деньги на «умный» матрас с подогревом

Xiaomi собирает деньги на «умный» матрас с подогревом13.10.2019 01:04
Компания Xiaomi на своей платформе коллективного финансирования запустила сбор средств на «умный» матрас с подогревом.
Новинка получила название Chanitex Smart Temperature Controlled Mattress, и в ней для подогрева проложили ПВХ трубки с жидкостью, которая нагревается во внешнем блоке.
Таким образом, матрас полностью безопасный, так как он напрямую не подключён к электричеству. К тому же для полной защиты человека реализовали 12 систем безопасности.
Настраивать температуру можно как на самом блоке управления, так и со смартфона, а еще есть поддержка приложения MIJIA.
Регулировка температур от 25 до 60 градусов. Если настройки не вносили в течение 15 часов, то подогрев автоматически будет выключен.
Цена «умного» матраса составляет 197 долларов, а поставки устройства запланированы на 27 октября.
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