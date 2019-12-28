Xiaomi снова попала в Книгу рекордов Гиннесса

Xiaomi снова попала в Книгу рекордов Гиннесса28.12.2019 19:32
Китайская компания организовала мероприятие, которое позволило ей снова попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
На этот раз производитель организовал самую массовую распаковку подарков, куда пригласила представителей Книги рекордов Гиннесса.
Рекорд был зафиксирован 21 декабря, а мероприятие организовали около Всемирного торгового центра Westfield в Нью-Йорке.
Сама акция состоялась под лозунгом «Mi-stery Box» и в ней предлагались запакованные подарки с разной продукцией, начиная от мелких гаджетов и устройств, заканчивая электросамокатами.
703 человека одновременно подбросили подарки в воздух, что и стало рекордом. В предыдущем рекорде подарки подбрасывали 643 человека и тогда мероприятие проходило в Мексике.
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