Xiaomi снова попала в Книгу рекордов Гиннесса

Китайская компания организовала мероприятие, которое позволило ей снова попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

На этот раз производитель организовал самую массовую распаковку подарков, куда пригласила представителей Книги рекордов Гиннесса.

Рекорд был зафиксирован 21 декабря, а мероприятие организовали около Всемирного торгового центра Westfield в Нью-Йорке.

Сама акция состоялась под лозунгом «Mi-stery Box» и в ней предлагались запакованные подарки с разной продукцией, начиная от мелких гаджетов и устройств, заканчивая электросамокатами.

703 человека одновременно подбросили подарки в воздух, что и стало рекордом. В предыдущем рекорде подарки подбрасывали 643 человека и тогда мероприятие проходило в Мексике.