Речь идет о снижении стоимости на китайском рынке, где компания сделала сложным выбор между двумя смартфонами.

Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE таким образом, что обе эти модели оказались в одной ценовой категории, что усложняет выбор для потенциальных покупателей.

Так, стоимость флагмана 2019 года в версии 6/128 ГБ теперь составляет 308 долларов, а прошлогодний смартфон предлагается в такой же конфигурации по цене 300 долларов.