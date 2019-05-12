Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE12.05.2019 14:42
Речь идет о снижении стоимости на китайском рынке, где компания сделала сложным выбор между двумя смартфонами.
Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE таким образом, что обе эти модели оказались в одной ценовой категории, что усложняет выбор для потенциальных покупателей.
Так, стоимость флагмана 2019 года в версии 6/128 ГБ теперь составляет 308 долларов, а прошлогодний смартфон предлагается в такой же конфигурации по цене 300 долларов.
Просмотры:Метки: Xiaomi, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 9 SE