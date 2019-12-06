Xiaomi снизила цены на Redmi Note 8 Pro почти на 30 долларов

Китайская компания продолжает снижать стоимость смартфона Redmi Note 8 Pro и на этот раз цены были снижены до 30 долларов во всех конфигурациях.

Наряду со снижением стоимости производитель заявил о реализации более 10 млн смартфонов за последние три месяца. В данном случае речь идет о продаже Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.

Что касается новых цен на модель, что вариант 6/64 ГБ предлагается за 185 долларов вместо 199 долларов.

Версия 6/128 ГБ теперь обойдется в 199 долларов вместо 227, а вариант 8/128 ГБ обойдется в 227 долларов против 256.

Что касается конфигурации 8/256 ГБ, то ее ценник составляет 270 долларов вместо 298 долларов.