Китайская компания регулярно снижает стоимость своих устройств, включая смартфоны и телевизоры.

Но к сожалению акции и скидки производитель запускает на китайском рынке, а там же Xiaomi снизила цены на фитнес-браслеты Mi Band 3 и Mi Band 4.

Снижение стоимости приурочено, в том числе и к глобальной акции «11.11», проводимой ежегодно в Китае.

В рамках акции Mi Band 3 с NFC предлагают для покупки за 18 долларов, а Mi Band 4 NFC обойдется в 31 доллар, тогда как стоимость Mi Band 4 снизилась до 22,5 доллара.