Xiaomi снизила стоимость смартфона Xiaomi Mi Mix 2S ниже $300

Китайская компания снова снизила стоимость своего смартфона, который на старте продаж предлагался за более чем 500 долларов.

Однако теперь аппарат предлагается за 293 доллара, причем такая стоимость указана на официальном сайте компании.

За такую сумму предлагается версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Этот смартфон вышел в прошлом году.

Он оснащен 6,0-дюймовым экраном, двойной камерой, а также аккумулятором на 3 400 мАч.