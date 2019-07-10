Xiaomi снизила стоимость смартфона Xiaomi Mi 9 SE

Сейчас в Китае Xiaomi Mi 9 SE можно купить по цене 290 долларов, а о снижении стоимости объявил глава Xiaomi.

Он отметил, что компания снизила цены на 44 доллара для версии Xiaomi Mi 9 SE с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти.

Как пишет «ГазетаDAILY», новая цена пока действительна только для китайского рынка, но скорее всего смартфон скоро подешевеет и на других рынках.

В России Xiaomi Mi 9 SE сейчас можно купить за 24 990 рублей. Смартфон доступен в двух цветах — Ocean Blue и Piano Black.

Напомним, в Xiaomi Mi 9 SE установлен процессор Snapdragon 712 с графикой Adrno 616, тройная камера и 48 Мп фотодатчиком от Sony и 5,97-дюймовый AMOLED дисплей.