Xiaomi снизила стоимость смартфона Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi снизила стоимость смартфона Xiaomi Mi 9 SE10.07.2019 20:42
Сейчас в Китае Xiaomi Mi 9 SE можно купить по цене 290 долларов, а о снижении стоимости объявил глава Xiaomi.
Он отметил, что компания снизила цены на 44 доллара для версии Xiaomi Mi 9 SE с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти.
Как пишет «ГазетаDAILY», новая цена пока действительна только для китайского рынка, но скорее всего смартфон скоро подешевеет и на других рынках.
В России Xiaomi Mi 9 SE сейчас можно купить за 24 990 рублей. Смартфон доступен в двух цветах — Ocean Blue и Piano Black.
Напомним, в Xiaomi Mi 9 SE установлен процессор Snapdragon 712 с графикой Adrno 616, тройная камера и 48 Мп фотодатчиком от Sony и 5,97-дюймовый AMOLED дисплей.
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