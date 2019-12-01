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Xiaomi снижает стоимость Redmi K20 Pro Premium до 355 долларов

01.12.2019 21:50

До презентации нового смартфона от компании Redmi осталось совсем немного, и перед его показом китайская компания начинает снижать цены на текущий флагман.
В Китае 10 декабря пройдет презентация Redmi K30, а основные технические характеристики этого смартфоны были раскрыты сегодня.

Также стало известно, что Redmi K20 Pro Premium с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ основной памяти стал дешевле.

Его предлагают за 355 долларов. На старте продаж этот смартфон был доступен за 425 долларов.

Напомним, в Redmi K20 Pro Premium установлен процессор Snapdragon 855 Plus, и он в синтетических тестах на 20% мощнее чипа Snapdragon 855, который устанавливается в Redmi K20 Pro.

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