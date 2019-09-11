Xiaomi случайно опубликовала страницу Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4

Презентация новых флагманских смартфонов от Xiaomi, а также показ новой версии оболочки MIUI состоится 24 сентября.

В Сети показали скриншот официальной станицы Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4. По слухам, он получит название Mi Mix Alpha.

Страницу с сайта компании уже удалили, но некоторые успели сделать скриншот, который и был опубликован в социальной сети.

Известно, что Mi 9 Pro 5G получит поддержку быстрой беспроводной зарядки, процессор Snapdragon 855 Plus и 12 ГБ оперативной памяти.

Что касается Mi Mix Alpha, то ему приписывают 108 Мп камеру, и экран-водопад, причем некоторые источники уверяют, что в смартфоне будет обычный экран.