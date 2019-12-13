Xiaomi скоро представит умный экран Smart Display Speaker Pro 8

Xiaomi скоро представит умный экран Smart Display Speaker Pro 813.12.2019 17:41
Xiaomi каждую неделю выпускает новые продукты, часть из которых предлагают через фирменную площадку коллективного финансирования.
Очередной готовящейся новинкой станет колонка Xiaomi Smart Display Speaker Pro 8 с большим сенсорным дисплеем.
В сети опубликовали фото упакованной колонки, а это значит, что она уже готова к презентации и продажам.
Смарт-колонка оснащена большим сенсорным дисплей, за которым находится акустическая система. Такое же конструктивное решение можно встретить в Google Nest Hub или Amazon Echo Show.
Характеристики устройства пока не раскрыты, но инсайдеры уже назвали ориентировочную стоимость домашнего гаджета.
Сообщается, что в Китае новинку предложат за 86 долларов, что в пересчете составляет 5 300 рублей.
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