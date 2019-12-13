Xiaomi скоро представит умный экран Smart Display Speaker Pro 8

Xiaomi каждую неделю выпускает новые продукты, часть из которых предлагают через фирменную площадку коллективного финансирования.

Очередной готовящейся новинкой станет колонка Xiaomi Smart Display Speaker Pro 8 с большим сенсорным дисплеем.

В сети опубликовали фото упакованной колонки, а это значит, что она уже готова к презентации и продажам.

Смарт-колонка оснащена большим сенсорным дисплей, за которым находится акустическая система. Такое же конструктивное решение можно встретить в Google Nest Hub или Amazon Echo Show.

Характеристики устройства пока не раскрыты, но инсайдеры уже назвали ориентировочную стоимость домашнего гаджета.

Сообщается, что в Китае новинку предложат за 86 долларов, что в пересчете составляет 5 300 рублей.