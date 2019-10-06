Xiaomi скоро представит смартфон Pocophone F2

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Xiaomi скоро представит смартфон Pocophone F2

06.10.2019 20:58

Про новое поколение смартфона Pocophone слухи ходят достаточно давно, но прямых подтверждений о разработке Pocophone F2 до данного момента не было.
Известный инсайдер недавно сообщал, что скоро на базе процессоров Snapdragon 855/855 Plus и Snapdragon 730/730G будет выпущено много новых смартфонов.

Сегодня сетевой информатор в Twitter написал, что среди них будет Pocophone F2. Насколько достоверна информация про Pocophone F2 пока неизвестно.

Ранее сообщалось что данная модель выйдет до конца года.

По данным инсайдера до конца года на базе вышеперечисленных процессоров выпустят Realme X2 Pro, Oppo Reno Ace, iQOO Neo Pro, Meizu 16T, Mi CC9 Pro, Oppo K5 и Samsung Galaxy A7.

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