Xiaomi скоро представит смартфон Pocophone F2

Про новое поколение смартфона Pocophone слухи ходят достаточно давно, но прямых подтверждений о разработке Pocophone F2 до данного момента не было.

Известный инсайдер недавно сообщал, что скоро на базе процессоров Snapdragon 855/855 Plus и Snapdragon 730/730G будет выпущено много новых смартфонов.

Сегодня сетевой информатор в Twitter написал, что среди них будет Pocophone F2. Насколько достоверна информация про Pocophone F2 пока неизвестно.

Ранее сообщалось что данная модель выйдет до конца года.

По данным инсайдера до конца года на базе вышеперечисленных процессоров выпустят Realme X2 Pro, Oppo Reno Ace, iQOO Neo Pro, Meizu 16T, Mi CC9 Pro, Oppo K5 и Samsung Galaxy A7.