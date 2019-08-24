Xiaomi скоро представит новый смартфон с поддержкой 5G

Xiaomi скоро представит новый смартфон с поддержкой 5G24.08.2019 08:57
Об этом рассказал представитель китайской компании. Точные сроки выхода модели смартфона с поддержкой работы в сетях пятого поколения не названы.
При этом известно, что это будет смартфон Xiaomi Mi 9S. Именно он получит поддержку 5G и топовые характеристики.
В частности, устройство будет оснащено процессором Snapdragon 855 Plus, до 12 ГБ ОЗУ, тройной основной камерой и батареей на 4 000 мАч.
Еще известно, что аппарат получил 6,39-дюймовый экран, а в камере на задней панели расположится основной модуль разрешением 48 Мп.
Xiaomi представила планшет с автономностью 365 дней и ценой 400 рублей
Просмотры: