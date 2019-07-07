Xiaomi сертифицировала смартфон Xiaomi Mi A3 с камерой на 48 Мп

Xiaomi сертифицировала смартфон Xiaomi Mi A3 с камерой на 48 Мп07.07.2019 10:12
Китайская компания внесла в базу данных американского FCC и сингапурского IMDA данные о новом смартфоне.
Эта новинка имеет модельный номер M1906F9SH, а на рынок она, как ожидается, выйдет как Mi A3.
В этой линейке будет два смартфона и ранее были предположения, что в данном случае речь идет о глобальном варианте молодежной линейки Xiaomi CC9.
В базе данных указано, что модель имеет тройную камеру на задней панели, в которой главный модуль получит разрешение 48 Мп.
Работать она будет на девятой версии Android, причем без фирменной оболочки. Предполагается, что Mi A3 будет оснащен процессором Snapdragon 710, аккумулятором на 4 030 мАч, а также подэкранным сканером и NFC-модулем.
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