Инсайдеры ранее сообщали, что китайская компания уже готовит новый игровой смартфон с поддержкой сетей пятого поколения.

Первые доказательства информации обнаружили в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая, где Xiaomi сертифицировала игровой смартфон Black Shark 3 5G.

По предварительной информации, аппарат будет дебютировать уже в марте следующего года.

Как стало известно, в смартфоне будет оперативная память LPDDR5, UFS 3.0, а также экран с частотой обновления 90 или 120 Гц.

Помимо этого, аппарату приписывают емкий аккумулятор и процессор Snapdragon 865. Другие подробности о новинке пока неизвестны.