Xiaomi сегодня представит четыре новых бытовых кондиционера

Xiaomi сегодня на большой презентации представит не только новые смартфоны и телевизоры, но также и смарт-часы.

5 ноября в Китае пройдёт презентация новых продуктов Xiaomi. Со сцены покажут пятое поколение телевизоров серии Mi TV, смарт-часы Xiaomi Watch, а также смартфон CC9 Pro со 108 Мп камерой.

Но как оказалось это не все товары, которые готовит Xiaomi.

Подразделение производителя занимающееся бытовой техникой, должно сегодня показать четыре новых модели кондиционера.

В Сети был опубликован тизер кондиционеров, которые внешне не отличаются от текущих моделей. Источник пишет, что в новинках будет новая «начинка» и системы контроля потребления электроэнергии.