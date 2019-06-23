Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A все-таки получат Android 9.0 Pie

Еще весной этого года китайская компания заявила, что отменяет обновление до последней версии Android 9.0 Pie для смартфонов Redmi 6 и Redmi 6A.

Но как оказалось, производитель все-таки решился на разработку нового обновления для вышеупомянутых смартфонов.

Доказательством тому служит официальный форум компании, где объявили о наборе бета-тестеров новой прошивки.

Впрочем, до выхода новой версии ОС для Redmi 6 и Redmi 6A еще достаточно далеко, но все же она появится.