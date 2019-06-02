Xiaomi разработала портативный кинотеатр похожий на шлем виртуальной реальности

Xiaomi разработала портативный домашний кинотеатр, который внешне больше похож на шлем виртуальной реальности.

Модель под название Xiaomi Mi 3D Cinema Headset в Китае будет стоить 188 долларов. Она работает со всеми современными смартфонами и компьютерами под управлением Windows и Mac OS.

В гарнитуре установили два 2,54-дюймовых экрана с разрешением 1080p. Сами дисплеи могут работать независимо друг от друга.

Угол обзора дисплеев составляет 63 градуса, а для пользователя это эквивалентно экрану кинотеатра с расстояния 20 метров.

Гарнитура поддерживает полноценные трехмерные визуальные эффекты. Аппарат оснащен 2 ГБ оперативной памяти 16 ГБ собственной, а встроенный аккумулятор обеспечивает до 3 часов автономной работы.