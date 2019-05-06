Xiaomi разрабатывает смартфон «Геркулес»06.05.2019 11:16
Редактор портала XDA Developers раскрыл некоторую информацию про новый смартфон Xiaomi.
Он пока носит кодовое название Hercules («Геркулес»), и этот аппарат будет относится к флагманским устройствам.
В «Геркулесе» установят восьмиядерный процессор Snapdragon 855 с графическим ускорителем Adreno 640 и быстрым модемом Snapdragon X24 LTE.
Также сообщается о наличии NFC модуля для бесконтактной оплаты и беспроводной зарядки.
Помимо этих модулей в аппарате будет тройная камера и экранный сканер отпечатка пальца. Предположительно Hercules это Mi MIX 4.
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