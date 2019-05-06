Xiaomi разрабатывает смартфон «Геркулес»

Редактор портала XDA Developers раскрыл некоторую информацию про новый смартфон Xiaomi.

Он пока носит кодовое название Hercules («Геркулес»), и этот аппарат будет относится к флагманским устройствам.

В «Геркулесе» установят восьмиядерный процессор Snapdragon 855 с графическим ускорителем Adreno 640 и быстрым модемом Snapdragon X24 LTE.

Также сообщается о наличии NFC модуля для бесконтактной оплаты и беспроводной зарядки.

Помимо этих модулей в аппарате будет тройная камера и экранный сканер отпечатка пальца. Предположительно Hercules это Mi MIX 4.