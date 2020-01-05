Xiaomi рассказала о своих планах на случай ввода санкций со стороны США

Компания Xiaomi, впрочем, как и другие крупные производители электроники из Китая, так или иначе разрабатывают свою стратегию на случай, если они окажутся в чёрном списке США.

В прошлом году в этот список попала компания ZTE, а позднее оказалась и Huawei.

Последняя на фоне санкций США выпустила свою собственную операционную систему, свела к минимуму использование американских комплектующих и даже на фоне санкций смогла нарастить продажи техники.

Компания могла стать лидером на некоторых рынках, если бы не эти санкции. Недавно в Xiaomi рассказали, как они будут поступать, если компания окажется в черном списке.

План разрабатывается даже несмотря на то, что Xiaomi не настолько зависит от американских компаний, как Huawei.

Подробности плана не раскрывают, но четкие действия по заявлению представителей бренда, на такой случай уже определены.

К тому же Xiaomi активно инвестирует китайских полупроводниковых производителей и заключает новые соглашения.

Также была упомянута судьба смартфона Mi Mix Alpha. Ранее сообщалось, что от проекта могут отказаться, но представитель компании эту информацию не подтвердил, заявив, что запланированные сроки выхода не определялись.