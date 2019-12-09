Xiaomi рассказала о продажах своих смартфонов на мировом рынке09.12.2019 18:54
На территории Японии состоялась специальная конференция, на которой выступил представитель китайской компании Xiaomi.
В Xiaomi рассказала о продажах своих смартфонов на мировом рынке, отметив, что они уже находятся на четвертом рынке среди других производителей.
По информации представителя, компания уже входит в пятерку лидеров в 42 странах и регионах мира. Лидерами на мировом рынке остаются Samsung и Apple, а в тройку входит Huawei.
Отмечается, что другие китайские компании также развиваются и поднимаются в рейтингах на более высокие позиции.
Xiaomi присутствует со своей продукцией в 90 странах, а показатель узнаваемости бренда оказался на достаточно высоком уровне.
В портфеле компании есть более двух тысяч умных устройств, созданных, в том числе и с партнерами.
При этом общий показатель реализованных устройств Интернета вещей бренда превысил 213 млн ед.
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