На территории Японии состоялась специальная конференция, на которой выступил представитель китайской компании Xiaomi.

В Xiaomi рассказала о продажах своих смартфонов на мировом рынке, отметив, что они уже находятся на четвертом рынке среди других производителей.

По информации представителя, компания уже входит в пятерку лидеров в 42 странах и регионах мира. Лидерами на мировом рынке остаются Samsung и Apple, а в тройку входит Huawei.

Отмечается, что другие китайские компании также развиваются и поднимаются в рейтингах на более высокие позиции.

Xiaomi присутствует со своей продукцией в 90 странах, а показатель узнаваемости бренда оказался на достаточно высоком уровне.

В портфеле компании есть более двух тысяч умных устройств, созданных, в том числе и с партнерами.

При этом общий показатель реализованных устройств Интернета вещей бренда превысил 213 млн ед.