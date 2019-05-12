Xiaomi расширит возможности редактирования фотографий на смартфоне

Xiaomi при создании своих флагманских смартфонов сейчас основной упор делает на основную камеру.

Китайская компания устанавливает не только качественные модули, но также создает специальное программное обеспечение, которое позволяет делать качественные снимки при недостаточной освещенности.

В новой MIUI еще появится мощный редактор уже созданных фотографий. Редактор станет частью приложения Gallery, а как удалось узнать ресурсу XDA Developers, в нем можно будет заменить небо на один из предустановленных вариантов.

При смене неба автоматически будут меняться и световые эффекты снимка, причем эффекты еще можно будет отрегулировать отдельно.

Ожидается, что новая функция дебютирует на будущем флагмане Redmi, а в дальнейшем ее начнут распространять и на другие смартфоны.

