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Xiaomi распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11

16.10.2019 19:15

Накануне стало известно, что некоторые модели смартфонов Xiaomi и Redmi уже начали получать стабильную версию прошивки MIUI 11.
Правда обновление получили пользователи в Китае, а сегодня компания официально распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11.

Новая MIUI будет доступна для 27 смартфонов Xiaomi и Redmi, а обновление они начнут получать в три этапа. В данном случае речь идет об обновлении устройств за пределами китайского рынка.

Итак, в рамках первого этапа, который стартует с 22 октября и продлится до 31 октября, стабильную прошивку MIUI 11 получат: Redmi Note 7, Redmi Note 7S и Redmi Note 7 Pro, Redmi K20, Redmi Y3, Redmi 7, а также Pocophone F1.

Второй этап обновления будет проходить в период с 4 по 12 ноября и затронет такие модели смартфонов как: Redmi 5A, Redmi Note 4, Redmi Y1, Redmi Y1 lite, Redmi Y2, Redmi 4, Mi Mix 2, Mi Max 2, Redmi Redmi K20 Pro, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 6A Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro и Redmi 5.

В рамках третьего этапа обновления, который продлится с 13 по 29 ноября, новую версию MIUI 11 получат Redmi Note 6 Pro, Redmi 7A Redmi 8, Redmi 8A и Redmi Note 8.

Как можно заметить в списке отсутствует новый Redmi Note 8 Pro, так как для него компания отдельно проведет обновление в период с 18 по 26 декабря.

Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11

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