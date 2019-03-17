Xiaomi протестировала в Geekbench смартфон Redmi 7

В понедельник китайская компания на домашнем рынке проведет презентацию Redmi 7 и Redmi Note 7 Pro. Причем уже достоверно известно, что в Redmi 7 будет процессор Snapdragon 625.

В бенчмарке Geekbench был протестирован новый Redmi 7 и как оказалось в смартфоне будет более дешевый процессор — Snapdragon 625, хотя многие предполагали, что установят Snapdragon 632.

В устройстве будет 4 ГБ оперативной памяти, но скорее всего это будет в самой дорогой модификации.

Ожидается еще версия с 3 ГБ ОЗУ и не исключается еще выпуск самой дешевой версии — с 2 ГБ памяти.