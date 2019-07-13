Xiaomi просит пользователей вернуть сломанные Pocophone F1

Pocophone F1 был представлен почти год назад, и по слухам в следующем месяце должна появится новая версия смартфона.

При этом после последнего обновления до прошивки MIUI 10.3.5.0, у некоторых владельцев аппарата возникли проблемы с сенсорным экраном.

После большого количества жалоб, глава бренда Pocophone Элвин Це, заявил, что проблема с сенорными экранами после обновления действительно существует.

Также представитель Pocophone попросил пользователей прислать на тестирование испорченные смартфоны Pocophone F1.

Для того чтобы направить в офис бренда смартфон пользователь должен будет отправить на почту vzhaoxiaomi@gmail.com свой логин аккаунта, контактные данные, а также видео с вышеописанной проблемой.